Calon Kades di Deliserdang Tewas Ditikam di Warung Tuak

DELISERDANG - Seorang kandidat calon kepala desa di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Prianta Purba tewas bersimbah darah di warung tuak, setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa penikaman yang dilakukan orang tak di kenal itu terjadi di warung tuak Jalan Setia Karya, Sunggal. Saat itu, korban Prianta yang merupakan seorang kontraktor sekaligus kandidat calon Kepala Desa Seiberas Sekata, Kecamatan Sunggal bersama kakak kandungnya mampir hendak menunggu rekan bisnisnya di warung tuak.

Ia bertemu rekan bisnisnya di warung tuak untuk memberikan uang kacang hasil dagangan. Pada saat itu, korban dan kakak kandungnya yang sudah tiba di warung tuak sekira pukul 23.00 WIB.

Sementara pelaku datang bersama rekan lainnya duduk tak jauh dari meja korban. Pelaku sebelumnya sempat menatap wajah korban.

Kemudian, korban sempat bertanya apa maksud tujuannya pelaku menatap tajam dirinya. Sekira pukul 1.00 WIB dini hari, korban keluar dari warung tuak dan diikuti pelaku.

Lantaran merasa pelaku tidak senang dan tidak terima ditegur korban, pelaku pun langsung melakukan penusukan tepat di bagian perut kiri korban. Usai menusuk, pelaku langsung melarikan diri.

Sementara korban yang mengalami luka di bagian perut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun, tak lama kemudian korban dinyatakan rumah sakit telah meninggal dunia akibat usus besar di perutnya mengalami luka koyak yang besar serta seluruh badannya membiru.