Blusukan di Lampung Selatan, Crivisaya Ganjar Sosialisasi Pencegahan Stunting

LAMPUNG SELATAN - Generasi alumni muda Universitas Sriwijaya (Unsri) dan Universitas Lampung (Unila) yang tergabung dalam kelompok sukarelawan Crivisaya Ganjar memberikan edukasi pecegahan stunting untuk ibu-ibu.

Aksi bermanfaatnya yang dilakukan para pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo untuk masyarakat itu digelar di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada Minggu (12/11/2023).

Menurut Koordinator Wilayah Crivisaya Lampung, Harsya Billy, para relawan menggandeng tenaga kesehatan yang juga ahli gizi dari salah satu rumah sakit di Lampung untuk menjadi pemateri. Edukasi yang diberikan, menjadi upaya relawan Ganjar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus stunting di wilayah Lampung Selatan.

"Khususnya di Lampung Selatan, kasus stunting perlahan mulai menurun. Itu juga harapan dari pemerintah daerah kita. Kita sebagai relawan, kita juga ingin membantu program ini supaya bisa bergerak cepat menurunkan angka stunting di Lampung Selatan," ujar Harsya dalam keterangannya.

Para ibu-ibu yang hadir diedukasi bagaimana caranya agar anak mereka terhindar dari stunting. Salah satunya dengan memperhatikan asupan makanan anak.

"Termasuk kebutuhan protein. Karena sebelum lahir hingga lahir itu sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Itu ditekankan, sehingga golnya nanti itu bisa menjadi anak-anak yang sehat untuk menjadi masa depan bangsa," ujar Billy.