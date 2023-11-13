Sosialisasikan Ganjar-Mahfud, Ketum Ganjarist Kris Tjantra Targetkan Kemenangan di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Relawan pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam Ganjarist menggelar konsolidasi di Yogyakarta.

Konsolidasi ini dilakukan agar para relawan semakin masif bergerak di wilayah akar rumput untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Yogyakarta.

"Konsolidasi ini sangat penting dilakukan untuk menyusun dan memetakan strategi gerakan kami sebagai relawan dalam menyosialisasikan program-program pasangan Ganjar-Mahfud bisa sampai ke akar rumput," ujar Ketua Umum, Ganjarist Kris Tjantra, Senin (13/11/2023).

Dengan adanya konsolidasi ini, dia berharap membuat relawan semakin solid sehingga kemenangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 bisa terealisasi.

Pihaknya juga akan terus berjuang dengan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai perwakilan pasangan Ganjar-Mahfud dengan membawa program yang pro rakyat.

"Dalam 90 hari menjelang pemilihan ini, relawan akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peogram-program Ganjar-Mahfud yang pro rakyat. Target kita adalah 50 persen lebih suara Ganjar-Mahfud di semua kabupaten kota sehingga bisa menang di putaran pertama,"urainya.