Pertamina Bersama Generasi Muda Wujudkan Sekolah Energi Berdikari di Cilacap

JAKARTA-Pertamina terus menunjukkan aksi nyata mempersiapkan generasi muda peduli lingkungan. Salah satunya melalui program Sekolah Energi Berdikari (SEB) Pertamina bersama Subholding Refining and Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) RU IV Cilacap di SMA Negeri 3 Cilacap, Selasa (8/11/2023).

SEB bertema “Energizing Sustainable Community” ini bertujuan mendukung keterlibatan sekolah dan generasi muda dalam keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Selain itu mendorong para siswa untuk memberikan dampak lebih besar ke masyarakat sekitar melalui edukasi dan penggunaan energi terbarukan.

Manager General Support PT KPI RU IV Cilacap, Dian Puspita Rini mengatakan, SEB sejalan dengan upaya Pertamina mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimplementasikan nilai-nilai Adiwiyata. “Ini juga sejalan dengan komitmen kami mengimplementasian ESG (Environmental, Social, and Governance) dan Sustainability Development Goals (SDGs) poin 4 yaitu pendidikan berkualitas, poin 7 energi bersih dan terjangkau, dan poin 13, penanggulangan perubahan iklim,” jelasnya.

Sebagai wujud dukungan SEB, Pertamina menyalurkan bantuan instalasi solar panel. “Dengan inisiatif ini, pelajar akan diedukasi energi terbarukan. Selain itu solar panel ini diharapkan juga akan menciptakan lingkungan yang lebih baik di sekolah,” kata Dian.

Dalam kesempatan ini sejumlah pejabat yang hadir meninjau laboratorium mangrove sekolah dan melakukan penanaman pohon. Selain itu diselenggarakan sharing session oleh Billy Mambrasar selaku Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi sekaligus ambassadors of SDG’s Indonesia.

Sharing session juga diisi oleh Perwira Kilang Cilacap dengan membawakan sejumlah materi di kelas-kelas. Rangkaian kegiatan SEB juga melibatkan banyak pelajar SMA N 3 Cilacap terutama melalui Upcycling Competition Expo. Event Pertamina ini mendorong para pelajar untuk berinovasi dan menciptakan alat dengan semangat lingkungan melalui kegiatan daur ulang.

Kegiatan ini juga dihadiri Pjs Manager CSR PT Pertamina (Persero), Reno Fri Daryanto; Area Manager Comm, Rell, & CSR RU IV Cilacap, Cecep Supriatna; Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap, Sri Murniyati; Suarni Landuma dari Tim Pertamina New Renewable Energy, dan dr. Wisny Ayusmi dari Pertamedika IHC.

(Fitria Dwi Astuti )