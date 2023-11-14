Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Berhasil Bunuh Sejumlah Pejabat Senior Hamas, Termasuk Mantan Kepala Intelijen Militer

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |07:53 WIB
Israel Klaim Berhasil Bunuh Sejumlah Pejabat Senior Hamas, Termasuk Mantan Kepala Intelijen Militer
Israel klaim bunuh beberapa anggota Hamas (Foto: IDF)
A
A
A

ISRAEL - Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari mengatakan sejumlah anggota senior Hamas telah terbunuh selama beberapa hari terakhir, termasuk mantan kepala Intelijen Militer Hamas.

IDF mengatakan bahwa Mohammed Khamis Dababash, yang pernah mengepalai unit intelijen Hamas dan "juga terlibat dalam serangan teror tahun 2002 yang menyebabkan kematian lima warga Israel, telah terbunuh".

Tokoh penting Hamas lainnya yang menurut IDF telah terbunuh termasuk Kepala Susunan Rudal Anti-Tank dari Brigade Khan Yunis, Yaakub A'ashur.

Menurut Hagar tokoh lainnya yang telah dibunuh adalah Tahsin Muslem, Jihad A'azem dan Munir Hareb. Mereka semua memiliki peran penting sebagai agen Hamas.

Sementara itu, Hagari menunjukkan apa yang menurutnya merupakan bukti infrastruktur Hamas di rumah sakit Rantisi.

Selama konferensi pers, Hagari juga mengatakan bahwa dia sendiri pernah ke Gaza, ke rumah sakit anak-anak Rantisi, dan merekam yang dia sebut sebagai bukti nyata bahwa Hamas menggunakan rumah sakit sebagai instrumen perang.

Hagari menunjukkan video yang katanya adalah pintu masuk terowongan yang berada di sebelah sekolah dan rumah sakit, dengan panel listrik yang katanya menghubungkan panel surya dengan kabel yang turun ke dalam terowongan.

Halaman:
1 2
      
