Warga Sleman Nilai Ganjar-Mahfud MD Sosok Pemimpin yang Merakyat

SLEMAN - Bersama ribuan warga, sukarelawan Santrine Abah Ganjar (SAG) memperingati Hari Lahir (Harlah) yang ke-1 tahun di Sekretariat DPP SAG, Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnu Hadi, Ngentak, Polodadi, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY pada Minggu 12 November 2023.

Acara dimulai dengan melantunkan selawat, kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat sarungan bersama warga. Ribuan warga yang hadir diajak keliling desa untuk memeriahkan perayaan bermakna tersebut.

Tak lupa dilakukan juga prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur para sukarelawan kepada Allah SWT.

Ketua Umum Santrine Abah Ganjar, Imam Sajaroh mengatakan para peserta sengaja mengenakan sarung selama rangkaian kegiatan untuk mencerminkan budaya santri yang identik dengan sarungan.

"Alhamdulillah pada hari ini 12 November bertepatan berdirinya relawan SAG (Santrine Abah Ganjar) tepat satu tahun. Kami membuat beberapa kegiatan jalan sarungan karena wadah kita adalah pesantren, otomatis kita kegiatannya adalah pakai sarung dengan warga masyarakat. Antusias warga masyarakat luar biasa," ujar Sajaroh.

Di hari yang berharga ini, SAG bertekad untuk terus berkomitmen bersama-sama mengharap ridha Allah SWT dalam mengantarkan Ganjar Pranowo menjadi presiden RI.

"Semoga Bapak Ganjar Pranowo sukses apa yang menjadi cita-cita kita bersama bukan hanya kami tapi cita-cita warga Indonesia. Semoga beliau ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi presiden RI 2024-2029," kata Sajaroh.

Dia mengungkapkan alasan Santrine Abah Ganjar tetap satu suara mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.