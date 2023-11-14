Berdayakan Milenial Lebih Produktif, Srikandi Ganjar Gelar Workshop Pelatihan Kuliner

YOGYAKARTA- Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar menggelar kegiatan workshop membuat sandwich goreng yang berlangsung di Kopi Juang, Jalan Melati Wetan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Yogyakarta, Herawati mengatakan, pelatihan tersebut untuk melatih para milenial agar lebih kreatif dalam membuat camilan.

"Pelatihan ini membuat sandiwch goreng ini banyak disukai oleh masyarakat karena memiliki rasa yang enak," kata Herawati, Selasa (14/11/2023).

Dia berharap para milenial perempuan dapat menjadikan keterampilan ini sebagai peluang berbisnis, sehingga mereka dapat meningkatkan nilai ekonomi mereka.

"Kami berinisiatif untuk melakukan pelatihan ini dengan harapannya agar para peserta terinspirasi untuk membuat bisnis di bidang kuliner," ungkapnya.

Pelatihan yang diikuti oleh perempuan milenial itu berlangsung sangat seru. Para peserta diajarkan tata cara pembuatan makanan ini. Kemudian mempraktekkannya langsung dengan narasumber profesional. "Alhamdulillah, pelatihan ini berlangsung menarik dan seru," tuturnya.