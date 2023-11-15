Diguyur Hujan Deras, Dua Ruas Jalan di Bandung Barat Dipenuhi Lumpur

BANDUNG BARAT - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (15/11/2023) sore membuat tebing setinggi 5 meter longsor hingga menimbun sebagian akses jalan penghubung dua kecamatan.

Titik longsor tebing itu berada di Kampung Ngamprah, RT 03/09, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah. Jalan itu merupakan akses yang menghubungkan Kecamatan Ngamprah dengan Kecamatan Cisarua.

"Kejadiannya tadi pukul 16.00 WIB longsor tebing jalan kabupaten panjang longsor 10 meter tinggi kurang lebih 5 meter," kata petugas lapangan BPBD KBB Rudi Wibiksan.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja material longsor itu sempat menutup sebagian jalan dan membuat arus lalu lintas sedikit tersendat. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengevakuasi material longsor yang menutup sebagian jalan.

"Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa hanya separuh badan jalan tertutup material longsoran tanah. Kita sudah koordinasi dengan aparat kewilayahan desa, kecamatan Dinas PUTR juga PLN untuk membuka akses jala bersama masyarakat," ungkap Rudi.

Sementara itu di lain tempat, Jalan Maribaya Patrol, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipenuhi lumpur sepanjang 1 kilometer. Ruas jalan di wilayah Desa Cibodas itu licin dan membahayakan pengguna kendaraan akibat tanah lahan pertanian yang berada di atas tebing tergerus setelah wilayah itu diguyur hujan lebat sejak siang.

"Mungkin diatasnya ada warga yang bercocok tanam sehingga ketika hujan deras lumpurnya terbawa ke jalan raya," ucap Kades Cibodas, Dindin Sukaya.