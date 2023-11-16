Advertisement
HOME NEWS NEWS

Waketum DPP Perindo Harapkan Saksi TPS Bisa Jaga Suara Pemilu dengan Berintegritas

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:05 WIB
Waketum DPP Perindo Harapkan Saksi TPS Bisa Jaga Suara Pemilu dengan Berintegritas
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan jika bimbingan teknis (bimtek) untuk para instruktur saksi Perindo merupakan sebuah program agar menjadikan pemilu yang berintegritas.

"Sehingga nantinya para saksi kita dia punya dua fungsi yakni menjaga suara dan betul-betul bisa mengawal proses aktivitas Pemilu yang berintegritas," kata Ferry di iNews Tower, Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Ferry pun mengharapkan setelah bimtek untuk para instruktur saksi itu bisa mendongkrak suara Partai Perindo guna memuluskan target double digit di kursi legislatif.

"Suara Partai Perindo mereka bisa kawal secara lebih objektif lebih serius dan betul-betul mereka paham apa fungsi dari," pungkas Ferry.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Instruktur Saksi Partai Perindo untuk mengawal dam mengamankan suara partai berlambang burung Rajawali itu di kancah nasional.

Hary Tanoe mengatakan, instruktur saksi sangatlah penting ada di sisi sebuah partai karena wajib mengetahui masalah di lapangan ketila Pemilu 2024 mulai dari permasalahan TPS hingga surat suara.

