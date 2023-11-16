Renovasi Ponpes di Deli Serdang, Aksi Relawan Ganjar-Mahfud Dapat Respons Positif dari Warga

DELI SERDANG - Sukarekawan Santri Dukung Ganjar (SDG) melakukan penyaluran bantuan renovasi terhadap pondok pesantren di Jalan Besar Deli Tua, Pasar VI, Batu Gemuk, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Hal itu pun mendapatkan respons positif dari warga dan kalangan ponpes.

Pimpinan Ponpes Saifullah, Gus Anwar Saifullah mengatakan, pemberian bantuan dari pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sangat berdampak bagi mereka. Menurutnya, pembangunan dapat berjalan lancar berkat bantuan dan dorongan dari Santri Dukung Ganjar.

"Jumlah santri makin lama makin banyak atau meningkat, otomatis kami membutuhkan lebih banyak ruangan. Alhamdulillah bantuannya sangat bermanfaat, terima kasih sukarelawan Pak Ganjar telah mendukung pembangunan berjalan lancar,” kata Gus Anwar dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Sementara itu, Koordinator Wilayah SDG Sumut, Randi Hermawan mengatakan, kegiatan itu terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang menjadi motivator dalam peningkatan pendidikan.