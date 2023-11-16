Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Renovasi Ponpes di Deli Serdang, Aksi Relawan Ganjar-Mahfud Dapat Respons Positif dari Warga

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:33 WIB
Renovasi Ponpes di Deli Serdang, Aksi Relawan Ganjar-Mahfud Dapat Respons Positif dari Warga
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

DELI SERDANG - Sukarekawan Santri Dukung Ganjar (SDG) melakukan penyaluran bantuan renovasi terhadap pondok pesantren di Jalan Besar Deli Tua, Pasar VI, Batu Gemuk, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Hal itu pun mendapatkan respons positif dari warga dan kalangan ponpes.

Pimpinan Ponpes Saifullah, Gus Anwar Saifullah mengatakan, pemberian bantuan dari pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu sangat berdampak bagi mereka. Menurutnya, pembangunan dapat berjalan lancar berkat bantuan dan dorongan dari Santri Dukung Ganjar.

"Jumlah santri makin lama makin banyak atau meningkat, otomatis kami membutuhkan lebih banyak ruangan. Alhamdulillah bantuannya sangat bermanfaat, terima kasih sukarelawan Pak Ganjar telah mendukung pembangunan berjalan lancar,” kata Gus Anwar dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

Sementara itu, Koordinator Wilayah SDG Sumut, Randi Hermawan mengatakan, kegiatan itu terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang menjadi motivator dalam peningkatan pendidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176990//menkeu_purbaya-8O9B_large.jpg
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement