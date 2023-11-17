Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Jenderal Termuda yang Pernah Pimpin TNI AU

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |04:26 WIB
2 Jenderal Termuda yang Pernah Pimpin TNI AU
Soerjadi Soerjadarman. (Wikipedia)
A
A
A

 

JAKARTA - Sepanjang sejarahnya, TNI Angkatan Udara (AU) pernah dipimpin oleh jenderal dengan usia muda. Umurnya bahkan di bawah 40 tahun.

Berikut jenderal muda yang pernah menjadi Kepala Staf TNI AU, sebagaimana dirangkum dari pemberitaan Okezone, Jumat (17/11/2023) :

1. Soerjadi Soerjadarma

Soerjadi Soerjadarma adalah perwira pertama yang memimpin TNI AU. Ia ditunjuk sebagai Kepala Staf Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara (TRI AU) pada April 1946. Saat menjabat, usianya baru menginjak 34 tahun.

Pria kelahiran Banyuwangi, 6 Desember 1912 ini menjadi salah satu jenderal TNI AU termuda. Pangkatnya ketika itu Komodor Udara (setara dengan Mayor Jenderal di Angkatan Darat). Pada 1959, pangkat Soerjadi menjadi Laksamana Udara.

Awal karier militer Soerjadi bermula saat ia lulus dari Akademi Militer Breda pada 1934, setelah menempuh pendidikan sejak 1931. Ia ditugaskan Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), sebagai bagian dari Tentara Republik Indonesia (kini TNI).

Ia juga menjabat Menteri/Kepala Staf AURI. Karena jasanya, Soerjadi disebut sebagai Pendiri dan Bapak AURI. Soerjadi memimpin AU hingga 1962 dan pensiun pada 1968.

Halaman:
1 2
      
