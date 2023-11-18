Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 10 Jakbar: UMKM Tulang Punggung Bangsa, Jangan Dianggap Sepele

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:05 WIB
Caleg DPRD Partai Perindo Dapil 10 Jakbar: UMKM Tulang Punggung Bangsa, Jangan Dianggap Sepele
JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Dapil 10 Jakarta Barat, Antonius Hartanto menilai bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian bangsa, sehingga tidak bisa dianggap sepele.

Hal tersebut ia ungkap saat menggelar pelatihan merangkai bunga untuk ibu-ibu dan anak muda di wilayah Jakarta Barat.

"Jangan dianggap sepele pelaku UMKM, karena ini tulang punggung bangsa Indonesia, sektor UMKM," kata Antonius saat ditemui di lokasi pelatihan di Toko Bunga Millen Florist, Jakarta Barat, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Antonius, tumbuh kembang ekonomi bangsa ada pada sektor UMKM. Sehingga, caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu berinisiatif, untuk melakukan pelatihan guna memajukan UMKM.

"Jadi acara ini adalah gimana kita membuat suatu ilmu untuk bisnis UMKM dalam hal ini pelaku usaha yang ingin membuka usaha di bidang florist, atau merangkai bunga," katanya.

