HOME NEWS INTERNATIONAL

Siapakah Mohsen Abu Zina yang Sangat Ditakuti Israel?

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |07:56 WIB
Siapakah Mohsen Abu Zina yang Sangat Ditakuti Israel?
Ilustrasi (Foto: Telegraph)
JAKARTA - Mengulas siapa sosok Mohsen Abu Zina yang sangat ditakuti Israel. Dalam hal ini pihak Israel mengklaim telah membunih Mohsen Abu Zina yang merupakan pembuat senjata hebat Hamas salah satunya menciptakan roket yang telah menbuat Israel ketakutan.

" Kami telah menghilangkan” kepala senjata dan industri Hamas, Mohsen Abu Zina. Kami terus beroperasi di Gaza untuk melenyapkan Hamas," dilansir dari Politico.

Lantas siapa sosok Mohsen Abu Zina yang ditakuti oleh Israel? Dia menjabat sebagai salah satu pengembang senjata terkemuka Hamas, dengan keahlian dalam senjata strategis dan roket dan departemennya memfasilitasi persenjataan Hamas.

Selain itu merupakan tokoh penting dan pemikir bagi kemajuan kelompok hamas terkait pengembang senjata terkemuka yang digunakan oleh kelompok militan Palestina. 

Informasi lengkap terkait Mohsen Abu Zina sontak di unggah melalui laman media sosial resmi Twitter angkatan bersenjata Israel. Mereka menganggap salah satu pasukan hamas ini merupakan anggota terbaik dalam membuat senjata yang terhebat.

Halaman:
1 2
      
