PBB: Korban Tewas di Gaza Kemungkinan Jauh Lebih Tinggi dari 11.000 yang Dilaporkan

SEORANG pejabat PBB mengatakan bahwa jumlah sebenarnya korban dalam perang Israel di Gaza “kemungkinan jauh lebih tinggi” dibandingkan angka terakhir yang dilaporkan. Menurutnya, jumlah korban jiwa di Gaza melebihi 11.000 yang dilaporkan karena kurangnya informasi terkini menyusul runtuhnya jaringan komunikasi di wilayah tersebut.

“Korban terus meningkat, dan korban tewas dilaporkan melebihi 11.000 orang – mayoritas dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Namun, jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena angkanya belum diperbarui selama lima hari akibat runtuhnya jaringan komunikasi di Gaza,” kata Martin Griffiths, wakil sekretaris jenderal urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat, di General Pertemuan Majelis tentang situasi kemanusiaan di Gaza pada Jumat, (17/11/2023).

Pada Senin, (13/11/2023) Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 11.240 orang telah terbunuh, termasuk 4.630 anak-anak. Angka tersebut hanya mencakup orang-orang yang tercatat meninggal di rumah sakit dan hampir pasti merupakan jumlah yang lebih sedikit dari yang sebenarnya, tidak termasuk korban meninggal yang tidak melewati rumah sakit atau yang jenazahnya belum ditemukan dari lokasi yang dibom.

Dewan Keamanan PBB pada Rabu, (15/11/2023) mengadopsi resolusi pertamanya sejak pecahnya perang, menyerukan “jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang” di Gaza. Amerika Serikat (AS) dan Inggris abstain dalam pemungutan suara tersebut karena resolusi tersebut tidak mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Rusia juga abstain karena resolusi tersebut tidak menuntut gencatan senjata kemanusiaan.

(Rahman Asmardika)