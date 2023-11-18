Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korsel Larang Konsumsi Daging Anjing

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |12:39 WIB
Korsel Larang Konsumsi Daging Anjing
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Korea Selatan akan melarang makan daging anjing dan mengakhiri kontroversi mengenai kebiasaan kuno tersebut di tengah meningkatnya kesadaran akan hak-hak hewan, kata kepala kebijakan partai yang berkuasa pada Jumat, (17/11/2023).

Praktik memakan anjing di Korea telah menuai kritik dari luar negeri karena kekejamannya, namun terdapat juga peningkatan penolakan di dalam negeri, terutama dari generasi muda.

“Sudah waktunya untuk mengakhiri konflik sosial dan kontroversi seputar konsumsi daging anjing melalui pemberlakuan undang-undang khusus untuk mengakhirinya,” kata Yu Eui-dong, kepala kebijakan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa sebagaimana dilansir Reuters. Hal itu disampaikan Yu pada pertemuan dengan pejabat pemerintah. dan aktivis hak-hak binatang.

Pemerintah dan partai yang berkuasa akan mengajukan rancangan undang-undang tahun ini untuk menegakkan larangan tersebut, kata Yu, seraya menambahkan bahwa dengan dukungan bipartisan yang diharapkan, rancangan undang-undang tersebut harus disahkan oleh parlemen.

Menteri Pertanian Chung Hwang-keun mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa pemerintah akan segera menerapkan larangan tersebut dan memberikan dukungan semaksimal mungkin bagi pelaku industri daging anjing untuk menutup usahanya.

