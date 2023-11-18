Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza: Kami Berhenti Beroperasi

RUMAH Sakit Indonesia di Gaza ditutup dan sekitar 45 pasien yang sangat membutuhkan pembedahan saat ini terlantar di ruang tunggu, kata kepala rumah sakit itu, Atef al-Kahlout, kepada Al Jazeera pada Kamis (16/11), sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

“Rumah sakit Indonesia telah berhenti melayani dan beroperasi sama sekali,” kata al-Kahlout sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia. “Karena ketidakmampuan klinis kami untuk menampung pasien dari Gaza dan wilayah utara, kami mengumumkan bahwa rumah sakit tersebut telah berhenti beroperasi sepenuhnya.”

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan MER-C, yang mengelola rumah sakit itu di Gaza, belum mengonfirmasi penutupan itu.

Menurut keterangan al-Kahlout, Rumah Sakit Indonesia tidak berfungsi karena kurangnya berbagai pasokan, sementara terlalu banyak pasien yang harus ditangani.

Foto-foto yang diperoleh TV Al Jazeera dari rumah sakit di Beit Lahiya itu menunjukkan sejumlah pasien Palestina yang terluka berjejer di lorong-lorong, dan sebagian dari mereka tengkurap di tengah genangan darah.

Meskipun rumah sakit tersebut memiliki kapasitas 140 pasien, al-Kahlout mengatakan, sekitar 500 pasien saat ini berada di dalam rumah sakit itu. Ia mengatakan 45 pasien memerlukan “intervensi bedah segera”, dan meminta ambulans “tidak membawa lebih banyak orang yang terluka” ke rumah sakit itu.