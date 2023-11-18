Serukan Bakar Gaza, Wakil Knesset: Israel Terlalu Manusiawi

TEL AVIV - Wakil Ketua Parlemen Israel atau Knesset telah mendesak militer Zionis untuk “membakar” Jalur Gaza dan tidak mengizinkan bahan bakar apa pun masuk ke wilayah kantong Palestina kecuali semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan.

“Semua kekhawatiran mengenai apakah ada internet di Gaza atau tidak menunjukkan bahwa kita tidak belajar apa pun. Kita terlalu manusiawi,” kata Nissim Vaturi, anggota partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menulis di X (sebelumnya Twitter) pada Jumat, (17/11/2023).

“Bakar Gaza sekarang, tidak kurang dari itu! Jangan izinkan bahan bakar masuk, jangan izinkan air masuk sampai para sandera dikembalikan!”

Komentar Vaturi adalah yang terbaru dari serangkaian pernyataan memprovokasi yang dibuat oleh politisi Israel mengenai operasi yang sedang berlangsung di Gaza. Awal bulan ini, Netanyahu memberhentikan Menteri Warisan Budaya Amihai Eliyahu dari rapat kabinet setelah dia menyarankan penggunaan senjata nuklir terhadap daerah kantong Palestina.

Hamas menyandera lebih dari 200 orang selama serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, yang menewaskan sekira 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Israel menanggapi serangan tersebut dengan melancarkan kampanye pengeboman dan invasi darat ke Gaza.