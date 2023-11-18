Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Temukan Jasad Sandera Kedua di Dekat Rumah Sakit Al Shifa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:46 WIB
Israel Temukan Jasad Sandera Kedua di Dekat Rumah Sakit Al Shifa
Noa Marciano. (Foto: IDF)
A
A
A

GAZA - Israel telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menemukan mayat sandera wanita kedua yang dibawa ke Gaza oleh Hamas dalam serangannya bulan lalu. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan Kopral Noa Marciano yang berusia 19 tahun ditemukan di sebuah gedung di sebelah Rumah Sakit Al-Shifa.

 BACA JUGA:

Pada Kamis, (16/11/2023) IDF mengatakan mereka menemukan mayat seorang sandera berusia 65 tahun di sebuah rumah dekat rumah sakit yang sama.

Pasukan melanjutkan pencarian mereka di dalam dan sekitar rumah sakit terbesar di Gaza.

Juru Bicara IDF, Daniel Hagari, menulis di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, bahwa intelijen Israel mengarahkan tentara ke lokasi persis jenazahnya, demikian diwartakan BBC.

IDF tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana Kopral Marciano meninggal.

Sayap militer Hamas mengklaim dia terbunuh dalam serangan udara Israel pada 9 November, meskipun hal ini tidak dapat diverifikasi secara independen.

Kopral Marciano sedang bertugas sebagai pengawas di kibbutz Nahal Oz ketika kibbutz tersebut diserbu oleh sekelompok pria bersenjata yang menerobos perbatasan Israel-Gaza, menyerang puluhan komunitas Israel, beberapa pangkalan militer dan ratusan pemuda yang menghadiri sebuah acara. Festival musik.

Telusuri berita news lainnya
