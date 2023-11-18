Gempa M 6,7 Guncang Filipina Selatan, Tewaskan Setidaknya 6 Orang

MANILA – Enam orang tewas akibat gempa berkekuatan (M) 6,7 yang melanda di Filipina selatan bertambah, sementara pihak berwenang sedang mencari dua orang hilang, kata pejabat bencana setempat pada Sabtu, (18/11/2023).

Gempa lepas pantai melanda pulau Mindanao pada Jumat, (17/11/2023) sore pada kedalaman 60 km, menurut Pusat Penelitian Geosains Jerman

Agripino Dacera, kepala kantor bencana Kota General Santos di provinsi Cotabato Selatan, mengatakan kepada Reuters bahwa tiga orang dilaporkan tewas di sana. Seorang pria dan istrinya tewas ketika tembok beton runtuh menimpa mereka, sementara seorang wanita lainnya tewas di sebuah pusat perbelanjaan, kata Dacera sebagaimana dilansir Reuters.

BACA JUGA: Penyiar Radio di Filipina Ditembak Mati Saat Siaran Langsung

Di dekat pusat gempa di provinsi Sarangani, setidaknya dua orang tewas, sementara tim penyelamat sedang mencari dua orang lainnya yang hilang setelah terjadi tanah longsor, kata Angel Dugaduga, pejabat tanggap bencana di kota pesisir Glan, kepada Reuters.