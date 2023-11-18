Anggota Kongres AS Gunakan Dana Kampanye untuk OnlyFans Hingga Terapi Botox

WASHINGTON - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik George Santos secara ilegal menggunakan dana kampanye untuk pengeluaran pribadi seperti langganan OnlyFans dan perawatan Botox, klaim komite etika kongres.

Santos, Anggota Kongres mewakili New York, ditangkap pada Mei atas berbagai tuduhan penipuan kawat, pencucian uang dan berbohong kepada Kongres – dan bulan lalu menerima dakwaan lain, menambahkan tuduhan tambahan terkait dengan pencurian identitas dan skema yang terkait dengan kampanyenya untuk terpilih kembali. .

Komite Etika DPR mengatakan pada Kamis, (16/11/2023) bahwa mereka telah menemukan “bukti substansial mengenai potensi pelanggaran hukum pidana federal,” dan menambahkan bahwa mereka akan merujuk masalah tersebut ke Departemen Kehakiman.

“Mengingat penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terhadap Perwakilan Santos dan temuan ISC (Sub-komite Investigasi) mengenai tindakan tambahan yang tidak dituntut dan melanggar hukum oleh Perwakilan Santos, ISC merekomendasikan agar komite segera merujuk tuduhan ini ke Departemen Kehakiman,” kata laporan itu sebagaimana dilansir RT.

Komite beranggotakan enam orang, yang terbagi rata antara afiliasi Partai Republik dan Demokrat, menambahkan dalam laporannya bahwa Santos, (35), “dengan sengaja menyebabkan komite kampanyenya mengajukan laporan yang salah atau tidak lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC).”