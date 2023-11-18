Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anggota Kongres AS Gunakan Dana Kampanye untuk OnlyFans Hingga Terapi Botox

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:34 WIB
Anggota Kongres AS Gunakan Dana Kampanye untuk OnlyFans Hingga Terapi Botox
Anggota Kongres Amerika Serikat George Santos. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik George Santos secara ilegal menggunakan dana kampanye untuk pengeluaran pribadi seperti langganan OnlyFans dan perawatan Botox, klaim komite etika kongres.

Santos, Anggota Kongres mewakili New York, ditangkap pada Mei atas berbagai tuduhan penipuan kawat, pencucian uang dan berbohong kepada Kongres – dan bulan lalu menerima dakwaan lain, menambahkan tuduhan tambahan terkait dengan pencurian identitas dan skema yang terkait dengan kampanyenya untuk terpilih kembali. .

Komite Etika DPR mengatakan pada Kamis, (16/11/2023) bahwa mereka telah menemukan “bukti substansial mengenai potensi pelanggaran hukum pidana federal,” dan menambahkan bahwa mereka akan merujuk masalah tersebut ke Departemen Kehakiman.

“Mengingat penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung terhadap Perwakilan Santos dan temuan ISC (Sub-komite Investigasi) mengenai tindakan tambahan yang tidak dituntut dan melanggar hukum oleh Perwakilan Santos, ISC merekomendasikan agar komite segera merujuk tuduhan ini ke Departemen Kehakiman,” kata laporan itu sebagaimana dilansir RT.

Komite beranggotakan enam orang, yang terbagi rata antara afiliasi Partai Republik dan Demokrat, menambahkan dalam laporannya bahwa Santos, (35), “dengan sengaja menyebabkan komite kampanyenya mengajukan laporan yang salah atau tidak lengkap kepada Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC).”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement