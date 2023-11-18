Serangan Udara Israel di Gaza Selatan Tewaskan 32 Orang, Korban Jiwa Capai 12.000

GAZA - Serangan udara Israel terhadap blok pemukiman di Gaza selatan menewaskan setidaknya 32 warga Palestina pada Sabtu, (18/11/2023) kata petugas medis, setelah Israel kembali memperingatkan warga sipil untuk pindah karena Israel berbalik menyerang Hamas di selatan wilayah kantong tersebut. setelah menundukkan utara.

Tindakan seperti itu dapat memaksa ratusan ribu warga Palestina yang melarikan diri ke selatan dari serangan Israel di Kota Gaza untuk pindah lagi, bersama dengan penduduk Khan Younis, sebuah kota berpenduduk lebih dari 400.000 jiwa, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan yang mengerikan.

“Saya tahu ini tidak mudah bagi banyak dari mereka, tapi kami tidak ingin melihat warga sipil terjebak dalam baku tembak,” Mark Regev, ajudan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada MSNBC di Jumat, (17/11/2023).

Israel bersumpah untuk memusnahkan kelompok militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza setelah serangan mereka pada 7 Oktober ke Israel di mana para pejuangnya menewaskan 1.200 orang dan menyeret 240 sandera ke daerah kantong tersebut, menurut penghitungan Israel.

Sejak itu, Israel telah membom sebagian besar Kota Gaza – pusat kota di wilayah tersebut – hingga menjadi puing-puing, memerintahkan depopulasi di bagian utara jalur sempit tersebut dan membuat sekitar dua pertiga dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza menjadi pengungsi. Banyak dari mereka yang melarikan diri khawatir bahwa tunawisma mereka akan menjadi permanen.