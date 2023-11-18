1 Orang Tewas dalam Penembakan di RSJ New Hampshire

CONCORD - Seorang penembak melepaskan tembakan ke sebuah rumah sakit jiwa di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat (AS) bagian timur laut, pada Jumat (17/11/2023). Insiden tersebut menewaskan satu orang dan pelaku akhirnya berhasil ditembak mati oleh polisi, kata pihak berwenang.

Tersangka memasuki Rumah Sakit New Hampshire di Concord dan menembak satu orang di lobi, kata Kolonel polisi negara bagian Mark Hall.

“Seorang polisi yang ditugaskan di rumah sakit dan berada di dekatnya langsung menyerang, menembak dan menewaskan tersangka,” katanya pada konferensi pers sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia. Dia menambahkan bahwa serangan itu hanya terjadi di lobi rumah sakit.

Hall tidak mengidentifikasi identitas penembak atau korbannya.

“Tidak ada ancaman terhadap masyarakat, dan tidak ada ancaman terhadap pasien atau staf rumah sakit,” ujarnya.