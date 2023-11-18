Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tergiur Tubuh Molek, Paman Perkosa Keponakan Berkali-kali di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |01:01 WIB
Tergiur Tubuh Molek, Paman Perkosa Keponakan Berkali-kali di Cianjur
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

CIANJUR - Seorang pria paruh baya warga Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalanya, NS (50) diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap keponakannya sendiri yang masih remaja.

Kelakuan bejat pelaku karena tergiur dengan tubuh molek keponakannya yang bongsor. Bahkan aksinya itu dilakukan NS sejak korban berinisial RN (16) masih duduk dibangku SMP.

Saat ini, RN sudah duduk di SMA di Kabupaten Cianjur. Terhitung NS telah melakukan perbuatannya sebanyak tiga kali kepada RN. Sebelumnya RN tidak berani melaporkan karena selalu diintimidasi dan diancam pamannya itu.

Menurut ayah korban, DS (42), kelakuan bejat NS terbongkar pada saat korban memergoki pelaku tengah memasuki kamar korban melalui jendela dan langsung melakukan pemerkosaan.

"Saya dapat informasi dari saudara saya yang melihat kejadian itu. Pada saat kejadian saya sedang tertidur dan tidak mengetahuinya," tuturnya, Jumat (17/11/2023).

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto, membenarkan ada kasus dugaan kasus Asusila terhadap anak dibawah umur. Bahkan pihaknya sudah mengamankan tersangka setelah mendapat laporan dari keluarganya. Kini pelakunya masih dalam pemeriksaan.

"Kanit langsung bergerak begitu mendapat laporan dan menangkap pelakunya. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Unit V PPA Satreskrim Polres Cianjur," katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
