Demi Membangun Industri Berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga Gelar Business Forum 2023

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, SubHolding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menggelar Pertamina Patra Niaga Business Forum 2023, di Royal Glass House, Park Hyatt hotel, Jakarta, Kamis (16/11).

Bertemakan Sustainable Industries: Shaping Tomorrow’s Business”, acara Pertamina Patra Niaga Business Forum 2023 membahas berbagai isu bisnis terkini dan proyeksi bisnis ke depan, sekaligus memperkenalkan produk dan jasa SubHolding Commercial & Trading melalui ajang pameran (exhibition) sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen di lini Business to Business (B2B).

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dalam sambutannya menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi sebagai pelaku bisnis, mulai dari kompleksitas yang semakin tinggi dan ketidakpastian terhadap ekonomi global. Seperti pada saat pandemi Covid-19, konflik antara Rusia dan Ukraina, eskalasi di kawasan Middle East, isu perubahan iklim, berkurangnya sumber daya masyarakat, hingga El Nino dengan adanya panas yang cukup meningkat membuat transportasi komoditas, baik pangan maupun energi menjadi terbatas.

“Kesadaran akan pembangunan berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Bukan lagi kita berbicara tentang bisnis yang menguntungkan secara ekonomi (short-term), namun juga harus memastikan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, maupun sosial. Ini bagaimana Pertamina dan ekosistemnya (mitra bisnis dan stakeholder) perlu berinovasi dan beradaptasi dengan cara yang berkelanjutan,” kata Maya.

Lebih lanjut, Maya mengatakan, dengan sinergi dan kolaborasi antara industri, pemangku kepentingan, dan seluruh stakeholder maka berbagai tantangan seperti pemanasan global, sustainable energy, dan renewable energy bisa teratasi.

Hadir sebagai pembicara di sesi Executive Forum, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto mengungkapkan saat ini ketahanan energi di Indonesia berada di angka 6,61 dengan arti berada di kondisi “Tahan”. Hal ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah dan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dengan prinsip 4A, yaitu Availability, Accessibility, Affordability, dan Acceptability.