Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Demi Membangun Industri Berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga Gelar Business Forum 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:16 WIB
Demi Membangun Industri Berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga Gelar Business Forum 2023
Foto: Dok Pertamina
A
A
A

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, SubHolding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menggelar Pertamina Patra Niaga Business Forum 2023, di Royal Glass House, Park Hyatt hotel, Jakarta, Kamis (16/11).

Bertemakan Sustainable Industries: Shaping Tomorrow’s Business”, acara Pertamina Patra Niaga Business Forum 2023 membahas berbagai isu bisnis terkini dan proyeksi bisnis ke depan, sekaligus memperkenalkan produk dan jasa SubHolding Commercial & Trading melalui ajang pameran (exhibition) sebagai solusi bagi kebutuhan konsumen di lini Business to Business (B2B).

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dalam sambutannya menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi sebagai pelaku bisnis, mulai dari kompleksitas yang semakin tinggi dan ketidakpastian terhadap ekonomi global. Seperti pada saat pandemi Covid-19, konflik antara Rusia dan Ukraina, eskalasi di kawasan Middle East, isu perubahan iklim, berkurangnya sumber daya masyarakat, hingga El Nino dengan adanya panas yang cukup meningkat membuat transportasi komoditas, baik pangan maupun energi menjadi terbatas.

“Kesadaran akan pembangunan berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Bukan lagi kita berbicara tentang bisnis yang menguntungkan secara ekonomi (short-term), namun juga harus memastikan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, maupun sosial. Ini bagaimana Pertamina dan ekosistemnya (mitra bisnis dan stakeholder) perlu berinovasi dan beradaptasi dengan cara yang berkelanjutan,” kata Maya.

Lebih lanjut, Maya mengatakan, dengan sinergi dan kolaborasi antara industri, pemangku kepentingan, dan seluruh stakeholder maka berbagai tantangan seperti pemanasan global, sustainable energy, dan renewable energy bisa teratasi.

Hadir sebagai pembicara di sesi Executive Forum, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Djoko Siswanto mengungkapkan saat ini ketahanan energi di Indonesia berada di angka 6,61 dengan arti berada di kondisi “Tahan”. Hal ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah dan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dengan prinsip 4A, yaitu Availability, Accessibility, Affordability, dan Acceptability.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187242//traveloka_tiket_pesawat_jakarta_medan-lPej_large.jpg
Siap Explore! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Medan yang Wajib Dikunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204//pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/11/3187181//shopee_ultah_10_laporan_dampak_bagi_penjual-ptYG_large.jpg
Shopee secara Global Rayakan Satu Dekade Berdayakan UMKM, Penjualan Capai 270 Miliar Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/1/3187171//kemenimipas_resmikan_dua_titik_layanan_imigrasi-7EW0_large.jpg
Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/25/3187116//weddingku-3fy4_large.jpg
Weddingku Exhibition Hadir di NICE PIK 2, Raih Hadiah Langsung dari 5-7 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184650//kementerian_umkm_holding_umkm-SRyt_large.jpeg
Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM, Perkuat Sektor Fesyen dan Kerajingan Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement