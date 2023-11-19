Gelar Rakor Jelang Pilpres 2024, Relawan Ganjar-Mahfud: Pembenahan Database

PALEMBANG - DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan dengan relawan serta partai pengusung, pemenangan Ganjar- Mahfud di Sumsel, menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan, di jalan Hang Tuah, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.

Rapat koordinasi tersebut untuk melakukan pembenahan database menjadi menjadi poin penting yang akan di gaungkan sehingga Ganjar- Mahfud menang di Sumsel.

“Pembenahan database itu harus konkrit, jelas serta orang orang yang di percayakan mengelola database yakni orang yang benar-benar pendukung Ganjar-Mahfud,” kata Ketua DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel, Bernadette Suzzana Langotukan.

Dalam hitungan bulan, pesta demokrasi Indonesia pun akan dilaksanakan. Maka dari itu, yang menjadi point penting dalam rapat koordinasi ini yakni membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan serta partai pengusung, serta pembenahan database.

Berdasarkan data sementara, untuk wilayah Sumsel, Ganjar- Mahfud masih menduduki peringkat kedua, setelah Prabowo- Gibran dan peringkat ketiga Anies – Muhaimin.

(Awaludin)