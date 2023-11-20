Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Negosiator Hampir Mendekati Kesepakatan Bebaskan Puluhan Sandera yang Ditahan Hamas

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |10:32 WIB
Negosiator Hampir Mendekati Kesepakatan Bebaskan Puluhan Sandera yang Ditahan Hamas
Negosiator menegaskan hampir mendekati kesepakatan bebaskan sandera yang ditahan Hamas (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA – Para negosiator atau juru runding mendekati kesepakatan untuk pembebasan awal puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas

Sebuah rancangan baru-baru ini mengenai kemungkinan kesepakatan untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan Hamas di Gaza mengusulkan jeda empat hingga lima hari dalam upaya pembebasan awal 50 sandera. Hal ini diungkapkan dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut kepada CNN.

Kesepakatan belum tercapai dan teks kesepakatan telah diperbincangkan selama berminggu-minggu. Namun para perunding dari berbagai negara, termasuk pejabat senior pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengungkapkan optimisme yang jarang terjadi mengenai kemajuan tersebut.

Sumber mengatakan kesenjangan dalam beberapa poin utama sudah mulai teratasi. Meskipun perundingan masih bisa gagal, namun kesepakatan mungkin akan tercapai dalam hitungan hari.

“Kami pikir kita sudah lebih dekat dibandingkan sebelumnya sejak perundingan ini dimulai beberapa minggu lalu,” kata wakil penasihat keamanan nasional Jon Finer kepada Jake Tapper dari CNN di acara “State of the Union” pada Minggu (19/11/2023). Finer tidak merinci perundingan tersebut dan menekankan bahwa belum ada kesepakatan akhir.

Sebagai tanda betapa lemahnya perundingan tersebut, dua sumber mengatakan kepada CNN bahwa dalam beberapa hari terakhir, Hamas telah menunda perundingan setidaknya sekali. Salah satu dari banyak isu yang diangkat oleh kelompok teroris tersebut, dan yang tampaknya telah menyebabkan Hamas tiba-tiba menjadi gelap di tengah perundingan tersebut, adalah serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Namun diskusi akhirnya kembali terjadi.

Salah satu masalah utama yang belum diselesaikan adalah bagaimana menerapkan kesepakatan tersebut, termasuk seputar pengiriman bantuan ke Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement