Negosiator Hampir Mendekati Kesepakatan Bebaskan Puluhan Sandera yang Ditahan Hamas

GAZA – Para negosiator atau juru runding mendekati kesepakatan untuk pembebasan awal puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas

Sebuah rancangan baru-baru ini mengenai kemungkinan kesepakatan untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan Hamas di Gaza mengusulkan jeda empat hingga lima hari dalam upaya pembebasan awal 50 sandera. Hal ini diungkapkan dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut kepada CNN.

Kesepakatan belum tercapai dan teks kesepakatan telah diperbincangkan selama berminggu-minggu. Namun para perunding dari berbagai negara, termasuk pejabat senior pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, mengungkapkan optimisme yang jarang terjadi mengenai kemajuan tersebut.

BACA JUGA: Laporan Ungkap Helikopter Israel Tembaki Pengunjung Festival Musik yang Diserang Hamas

Sumber mengatakan kesenjangan dalam beberapa poin utama sudah mulai teratasi. Meskipun perundingan masih bisa gagal, namun kesepakatan mungkin akan tercapai dalam hitungan hari.

“Kami pikir kita sudah lebih dekat dibandingkan sebelumnya sejak perundingan ini dimulai beberapa minggu lalu,” kata wakil penasihat keamanan nasional Jon Finer kepada Jake Tapper dari CNN di acara “State of the Union” pada Minggu (19/11/2023). Finer tidak merinci perundingan tersebut dan menekankan bahwa belum ada kesepakatan akhir.

Sebagai tanda betapa lemahnya perundingan tersebut, dua sumber mengatakan kepada CNN bahwa dalam beberapa hari terakhir, Hamas telah menunda perundingan setidaknya sekali. Salah satu dari banyak isu yang diangkat oleh kelompok teroris tersebut, dan yang tampaknya telah menyebabkan Hamas tiba-tiba menjadi gelap di tengah perundingan tersebut, adalah serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Namun diskusi akhirnya kembali terjadi.

Salah satu masalah utama yang belum diselesaikan adalah bagaimana menerapkan kesepakatan tersebut, termasuk seputar pengiriman bantuan ke Gaza.