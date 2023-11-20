Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jual Obat-obatan Terlarang, Dua Mahasiswa di KBB Ditangkap Polisi

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:47 WIB
Jual Obat-obatan Terlarang, Dua Mahasiswa di KBB Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Pemilik sebuah konter di Jalan Kolonel Masturi, Kampung Cibadak, RT 02/01, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditangkap polisi karena menjual obat-obatan terlarang.

Parahnya, dua pemilik konter berinisial ONJ (22) dan AS (20) berstatus sebagai mahasiswa. Keduanya berkamuflase membuka konter untuk berjualan barang-barang terlarang hingga akhirnya ditangkap pada Senin (20/11/2023).

"Betul tadi pagi dari Polsek Cisarua berhasil mengamankan dua orang mahasiswa yang menjual obat-obatan terlarang," ungkap Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dikonfirmasi.

Dia mengungkapkan, penangapan terhadap kedua mahasiswa itu bermula ketika polisi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penjualan obat terlarang atau obat keras terbatas (OKT) di wilayah hukum Polsek Cisarua.

Warga sebelumnya mencurigai bahwa konter milik dua mahasiswa itu bukan hanya menjual ponsel atau pulsa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar kedua tersangka menjual barang-barang terlarang.

"Kemudian tim Presisi Polsek Cisarua langsung bergerak merespons cepat laporan dari masyarakat," ucap Gofur.

Halaman:
1 2
      
