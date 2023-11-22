Gandeng Milenial, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Micro Teaching di NTT

KUPANG - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) mengadakan pelatihan micro teaching untuk milenial dan anak muda di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pelatihan dengan tema ‘Terbentuknya Tenaga Pendidik Yang Andal dan Terampil’ tersebut digelar di Teras Boejangan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, Rabu (22/11/2023).

Nasrin Umar selaku Koordinator Wilayah (Korwil) GMC NTT menjelaskan, pelatihan ini digelar untuk meningkatkan keterampilan anak muda yang berminat menjadi seorang guru di masa depan.

Menurut Nasrin, guru merupakan profesi mulia karena menjadi tonggak kelahiran generasi yang cerdas dan berakhlak. Sebab itu penting bagi anak muda untuk bergerak mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

“Jadi harapan kami dari Ganjar Milenial Center Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa membekali teman-teman generasi muda untuk bisa menjadi pendidik yang baik,” kata Nasrin.

Berkolaborasi dengan praktisi tenaga pendidik, dalam pelatihan itu para anak muda NTT diajarkan sejumlah keterampilan dasar mengajar.

Mulai dari membuka dan menutup pembelajaran, membuat variasi pembelajaran, menjelaskan materi, hingga membimbing kelompok diskusi.