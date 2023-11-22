Advertisement
HOME NEWS JATIM

Deklarasi Pemilu Damai Relawan Ganjar Disambut Gembira Santri di Surabaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |05:35 WIB
Deklarasi Pemilu Damai Relawan Ganjar Disambut Gembira Santri di Surabaya
Deklarasi pemilu damai relawan Ganjar di Surabaya. (Ist)
A
A
A

 

SURABAYA - Para pendukung Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Santri Dukung Ganjar berusaha memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi manusia.

Santri Dukung Ganjar Jawa Timur melaksanakan deklarasi pemilu kondusif dan damai bersama para santri di Yayasan Nahdlatut Tholabah, Kota Surabaya, Jatim.

Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Jawa Timur, Hurriyahi, mengatakan total ada ratusan peserta dari kalangan santri dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain mengadakan deklarasi damai, SDG Jatim memberikan bingkisan kepada parapeserta yang hadir.

"Bantuan yang dibagikan kepada masyarakat diorientasikan untuk membantu kebutuhan masyarakat kurang mampu," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (22/11/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Hurri ini, selain membagikan bingkisan, ada beberapa cenderamata yang dibagikan di antaranya berupa kaus, kopiah, kalender, dan kerudung.

"Ada beberapa cenderamata yang kami bagikan. Harapannya masyarakat bisa mengingat dan mengenal sosok Bapak Ganjar Pranowo dan mudah-mudahan memilih beliau," kata dia.

Halaman:
1 2
      
