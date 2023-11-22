Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mak Ganjar Adakan Penyuluhan Pertanian Dorong Penggunaan Pupuk Organik

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:06 WIB
Mak Ganjar Adakan Penyuluhan Pertanian Dorong Penggunaan Pupuk Organik
Mak Ganjar adakan penyuluhan pertanian (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Sukarelawan Mak Ganjar Jawa Timur menyelenggarakan penyuluhan pertanian tentang pembuatan pupuk organik. Itu dilakukan mereka untuk membantu petani memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sekaligus mengurangi biaya produksi.

Kegiatan tersebut digelar di Dusun Genang, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (22/11/23). Warga setempat memadati kegiatan yang mengedukasi ini sejak pagi.

Pendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo itu mengambil inisiatif tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, sektor pertanian memiliki peran krusial. Mengingat sektor agraris seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan pupuk subsidi.

Banyak petani bahkan terpaksa mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk memperoleh pupuk komersial non-subsidi.

Menurut Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jawa Timur, Hariza Farwa, pupuk organik yang diproduksi berasal dari rempah-rempah seperti bawang merah, serta buah-buahan seperti nanas dan pisang.

"Saat ini, pupuk kimia atau pupuk subsidi semakin langka dan harganya mahal. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk akhir-akhir ini," ujar Hariza dalam keterangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement