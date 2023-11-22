Mak Ganjar Adakan Penyuluhan Pertanian Dorong Penggunaan Pupuk Organik

JAKARTA - Sukarelawan Mak Ganjar Jawa Timur menyelenggarakan penyuluhan pertanian tentang pembuatan pupuk organik. Itu dilakukan mereka untuk membantu petani memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman sekaligus mengurangi biaya produksi.

Kegiatan tersebut digelar di Dusun Genang, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (22/11/23). Warga setempat memadati kegiatan yang mengedukasi ini sejak pagi.

Pendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo itu mengambil inisiatif tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, sektor pertanian memiliki peran krusial. Mengingat sektor agraris seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan pupuk subsidi.

Banyak petani bahkan terpaksa mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk memperoleh pupuk komersial non-subsidi.

Menurut Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jawa Timur, Hariza Farwa, pupuk organik yang diproduksi berasal dari rempah-rempah seperti bawang merah, serta buah-buahan seperti nanas dan pisang.

"Saat ini, pupuk kimia atau pupuk subsidi semakin langka dan harganya mahal. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pupuk akhir-akhir ini," ujar Hariza dalam keterangannya.