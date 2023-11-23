Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hina Penjual Makanan, Eks Penasihat Obama Sebut Lebih Banyak Anak Palestina Harus Mati

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:00 WIB
Hina Penjual Makanan, Eks Penasihat Obama Sebut Lebih Banyak Anak Palestina Harus Mati
Foto: Tangkapan layar/X.
NEW YORK - Seorang mantan pejabat senior Amerika Serikat (AS) menghadapi kecaman dan kemarahan setelah melecehkan penjual makanan halal di New York.

Stuart Seldowitz, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur Kantor Urusan Israel dan Palestina Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, terekam dalam video yang mengejek dan mengancam penjual tersebut di Manhattan. Di tengah perdebatan mengenai perang Gaza yang sedang berlangsung, ia mengatakan kepada musuhnya bahwa lebih banyak anak-anak Palestina yang harus mati.

“Jika kita membunuh 4.000 anak-anak Palestina, itu tidak cukup,” kata Seldowitz dengan tenang dalam salah satu percakapan yang direkam dalam video dan diposting di platform media sosial X.

Dalam percakapan lain, dia terdengar melontarkan hinaan terhadap Nabi Muhammad.

Dia juga mengancam akan menggunakan koneksinya di pemerintahan untuk memobilisasi polisi rahasia Mesir melawan vendor tersebut, yang dia tuduh sebagai “teroris”.

“Mukhabarat di Mesir akan mendapatkan orang tuamu. Apakah ayahmu menyukai kuku jarinya? Mereka akan mengeluarkannya satu per satu,” kata Seldowitz sambil tersenyum, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Penjual tersebut terdengar berulang kali memintanya pergi dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa berbahasa Inggris.

Seldowitz mengatakan kurangnya kefasihan bahasa Inggris dari penjual tersebut menunjukkan bahwa dia “bodoh”.

“Anda harus belajar bahasa Inggris, itu akan membantu Anda ketika mereka mendeportasi Anda kembali ke Mesir dan Mukhabarat ingin mewawancarai Anda,” katanya kepada penjual sambil tersenyum.

