Sampaikan Gagasan, Mahfud MD Beberkan Kunci Atasi Persoalan Penegak Hukum

SURABAYA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD menyoroti persoalan integritas para aparat penegak hukum yang bermasalah. Perlu adanya kepemimpinan yang kuat atau strong leadership di dalam penegakan hukum.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD pada acara Gagas RI Kampus Kompas bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa" di Airlangga Convention Center, Kampus C Universitas Airlangga (Unair), Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu 22 November 2023 malam.

Menurut Mahfud, beragam persoalan penegak hukum yang mencoreng konstitusi di Indonesia. Sering kali aparat penegak hukum menjadi mafia kasus, bahkan melakukan tindak pidana korupsi.

Aparat hukum (legal structure) merupakan salah satu dari tiga komponen pembangunan hukum yang menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum di suatu negara. Sementara dua komponen lainnya adalah substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

"Legal substance, isi aturan hukum kita udah banyak, bagus-bagus. Masalah nya mungkin ada tumpang tindih tapi semua apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Tetapi masalahnya ada di legal structure nya. Aparat penegak hukum kita tadi yang korup itu," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengungkapkan, strong leadership di dalam penegakan hukum merupakan seorang pemimpin yang berintegritas, jujur, bermoral dan mampu mengelola perubahan untuk menguatkan misi lembaga tersebut dan menciptakan harapan dari masyarakat.

"Sehingga kalau anda tanya kepada saya terus mulai dari mana? Itu tadi mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum. Arahnya ke mana? Satu ke atas kepada para pebisnis, kepada para pejabat itu harus dilakukan penegakkan hukum dan kepastian hukum," ungkap dia.