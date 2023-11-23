11 Ribu Baliho di Bandung Terindikasi Langgar Aturan Kampanye

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menginventarisasi alat peraga kampanye (APK) yang terindikasi melanggar tahapan Pemilu 2024.

"Kita kemarin meninventarisasi ada 11 ribu baliho-baliho ada unsur ajakan dan citra diri. Kita rekomendasikan ke Satpol PP untuk ditertibkan," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana, Rabu (22/11/2023).

Menurut Kahpiana, sebelum masa kampanye, peserta Pemilu memang dilarang memasang APK yang mengandung unsur ajakan atau citra diri.

"Kalau isinya masih berupa sosialisasi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada unsur ajakan dan citra diri, itu sudah masuk unsur kampanye," kata Kahpiana.

Meski begitu, kata dia, ada catatan terkait pemasangan APK sosialisasi tersebut. Syaratnya, kata dia, pemasangannya tidak mengganggu ketertiban.

"Misalnya tidak dipasang di pohon. Sedikit-sedikit sudah mulai dibersihkan, mana saja yang memenuhi unsur kampanye," tandas Kahpiana.

Ia menambahkan, tidak ada sanksi bagi parpol atau pribadi yang melanggar dengan memasang APK berisi ajakan.

"APK-nya ditertibkan saja, tidak ada sanksi, karena sifatnya administratif," ujar Kahpiana.