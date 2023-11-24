Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kuras Uang Nasabah dan Kas Rp7,4 Miliar, Teller Bank Ditangkap

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |07:03 WIB
Kuras Uang Nasabah dan Kas Rp7,4 Miliar, Teller Bank Ditangkap
Teller Bank ditangkap petugas (foto: dok ist)
A
A
A

KEPRI - Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan terhadap AR seorang pegawai salah satu bank di Riau. Dia diperiksa dan akhirnya ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengambilan dana nasabah dan uang kas, dengan tindakan fraud yang terjadi di Kantor Bank Riau Kepri Syariah Indragiri Hulu Kuala Kilan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 05 Mei 2023.

Kasi Penkum Kejati Riau, Bambang Heripurwanto menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan (gelar perkara dan berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan telah terpenuhinya dua alat bukti yang cukup berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

"Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan AR sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : Tap.Tsk – 09 / L.4.5 / Fd.1 / 11 / 2023 tanggal 22 November 2023," ucap Bambang.

Terhadap tersangka AR setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, dan selanjutnya Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penahanan terhadap Tersangka AR berdasarkan Surat Perintah Penahahan Nomor : PRINT – 11/L.4.5/RT.1/Fd.1/11/2023 tanggal 22 November 2023.

Dijelasakannya, adapun peranan tersangka yaitu pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 bertempat di kantor bank Indragiri Hulu Kuala Kilan telah terjadi pengambilan dana nasabah dan uang kas dengan tindakan fraud yang dilakukan oleh AR pada saat AR bertugas sebagai teller dan customer service.

"Bahwa tindakan fraud yang dilakukan AR yaitu pengambilan dana dari rekening nasabah dan pengambilan fisik uang kas Bank Riau Kepri Syariah Indragiri Hulu Kuala Kilan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
