Pj Bupati HSU Harap PWRI Aktif Berkontribusi Kemajuan Daerah

AMUNTAI - Para pensiunan yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diharapkan bisa berkontribusi memajukan daerah, sekaligus memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan kinerja PWRI.

Potensi yang dimiliki oleh anggota PWRI, dianggap sebagai kekuatan yang besar untuk mendukung pembangunan, baik dalam ranah pemerintahan maupun kemasyarakatan.

"Bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah, sekaligus bisa memotivasi dalam upaya mendorong semangat serta meningkatkan kinerja PWRI dimasa yang akan datang," ucap Asisten Pemerintahan dan Kesra, Khairussalim saat membacakan sambutan Pj Bupati HSU pada kegiatan silaturahmi PWRI HSU dengan PWRI Tanah Laut di Gedung Agung, pada Rabu (22/11/2023).

la berharap, pertemuan ini akan memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam mengembangkan PWRI agar lebih maju serta memperkuat eksistensinya sebagai wadah pembangunan yang telah lama berkontribusi di sektor pemerintahan, khususnya dalam pembangunan.

"Jaga terus semangat persatuan, kesatuan dan kekompakan dalam tubuh PWRI, sehingga PWRI akan selalu mampu mendukung dan menopang pembangunan bangsa dan negara," ucapnya.