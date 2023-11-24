Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Bupati HSU Harap PWRI Aktif Berkontribusi Kemajuan Daerah

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:27 WIB
Pj Bupati HSU Harap PWRI Aktif Berkontribusi Kemajuan Daerah
Foto: Dok Pemkab Hulu Sungai Utara
A
A
A

AMUNTAI - Para pensiunan yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diharapkan bisa berkontribusi memajukan daerah, sekaligus memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat dan kinerja PWRI.

Potensi yang dimiliki oleh anggota PWRI, dianggap sebagai kekuatan yang besar untuk mendukung pembangunan, baik dalam ranah pemerintahan maupun kemasyarakatan.

"Bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah, sekaligus bisa memotivasi dalam upaya mendorong semangat serta meningkatkan kinerja PWRI dimasa yang akan datang," ucap Asisten Pemerintahan dan Kesra, Khairussalim saat membacakan sambutan Pj Bupati HSU pada kegiatan silaturahmi PWRI HSU dengan PWRI Tanah Laut di Gedung Agung, pada Rabu (22/11/2023).

la berharap, pertemuan ini akan memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam mengembangkan PWRI agar lebih maju serta memperkuat eksistensinya sebagai wadah pembangunan yang telah lama berkontribusi di sektor pemerintahan, khususnya dalam pembangunan.

"Jaga terus semangat persatuan, kesatuan dan kekompakan dalam tubuh PWRI, sehingga PWRI akan selalu mampu mendukung dan menopang pembangunan bangsa dan negara," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188326//bobby_rakor_bersama_bmkg-HBWz_large.jpg
Gubernur Sumut Telah Instruksikan Kesiapsiagaan Bencana sejak September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement