HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Mengaku Terima Daftar Sandera yang Akan Dibebaskan pada Hari Ini

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |15:33 WIB
Israel Mengaku Terima Daftar Sandera yang Akan Dibebaskan pada Hari Ini
Israel mengaku telah menerima daftar sandera yang akan dibebaskan pada hari ini (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA Mossad dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menerima daftar kedua sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu (25/11/2023) waktu setempat sebagai bagian dari kerangka kerja yang disepakati dengan Hamas.

Hal ini diungkapkan kantor Perdana Menteri (PM) Israel dalam sebuah pernyataan pada Jumat (24/11/2023).

Pejabat keamanan sedang meninjau daftar nama-nama tersebut. Sumber Israel mengatakan kepada CNN bahwa ada anak-anak dalam daftar sandera yang diperkirakan akan dibebaskan pada Sabtu (25/11/2023).

Koordinator Penyanderaan Israel Brigjen. Jenderal (res.) Gal Hirsch telah memberikan informasi tersebut kepada keluarga para sandera.

Daftar tersebut tidak akan diumumkan ke publik sampai para sandera aman di tangan Israel.

Sebelumnya, di bawah kesepakatan pembebasan sandera yang telah disepakati antara Israel dan Hamas, sebanyak 24 sandera telah dibebaskan.

Qatar yang menjadi mediator kesepakatan itu mengatakan di antara mereka adalah 13 warga Israel, 10 warga Thailand, dan satu warga Filipina.

Warga Israel tersebut termasuk empat anak – berusia dua, empat, enam dan sembilan tahun – serta seorang wanita berusia 85 tahun.

