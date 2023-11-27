Terus Perkuat Layanan, BRI Resmikan Sentra Layanan Prioritas Semarang Pattimura

Jakarta – Upaya penguatan dari sisi kualitas layanan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah terus dikedepankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hal tersebut menjadi upaya perseroan mengedepankan customer centricity guna menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah.

Terbaru, BRI meresmikan outlet Sentra Layanan Prioritas (SLP) terbaru di Kota Semarang pada, Jumat, 24 November 2023, tepatnya di Branch Office Semarang Pattimura yang berlokasi di pusat Kota Semarang. Dengan ini, jumlah SLP BRI di seluruh Indonesia mencapai 40 unit. SLP Semarang Pattimura merupakan SLP kedua di Regional Office (RO) Semarang dimana sebelumnya sudah ada SLP Semarang A. Yani.

Peresmian SLP ke-40 dilakukan oleh Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, Regional CEO Regional Office (RO) Semarang BRI Hari Basuki, dan Division Head Wealth Management Bank BRI Tina Meilina. Turut menyaksikan peresmian tersebut adalah lima Nasabah BRI Prioritas terpilih. Peresmian SLP ini merupakan rangkaian acara yang akan dilanjutkan dengan KPR Expo Semarang pada tanggal 24-26 November 2023.

Terkait dengan pembukaan SLP anyar tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa SLP Semarang Pattimura dibangun dalam rangka peningkatan strategi pengembangan bisnis Wealth Management BRI di RO Semarang. Pertimbangan lainnya tentu saja karena potensi bisnis Wealth Management di provinsi Jawa Tengah yang cukup tinggi.

“SLP BRI Semarang Pattimura hadir untuk memberikan layanan yang lebih nyaman, ekslusif, dan menjadi one stop financial solution untuk Nasabah Pribadi Terpilih di Kota Semarang. Sama seperti SLP lainnya, SLP Semarang Pattimura menyiapkan berbagai layanan terbaik untuk Nasabah Prioritasnya,” ujarnya.

Di sana, para nasabah prioritas dapat menggunakan layanan ruang meeting, ruang konsultasi, dealing, dan Safe Deposit Box. Peresmian SLP Semarang Pattimura menjadi komitmen BRI untuk menjadi financial supermarket untuk Nasabah Prioritas. Komitmen ini tercermin dalam penyediaan berbagai layanan yang mencakup konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, proteksi, bahkan dana pensiun. Advisory process untuk nasabah prioritas disediakan melalui kehadiran Relationship Manager Priority yang profesional, berpengalaman, dan tersertifikasi.

Kesungguhan BRI dalam mengusung semangat Wealth Management for All juga tercermin dalam jumlah nasabah dengan AUM (Asset Under Management) di atas Rp500 juta yang mengalami pertumbuhan secara nasional. Per 19 November 2023, pertumbuhan nasabah dan AUM BRI masing-masing tumbuh 18,66% dan 17,60% secara year-on-year (YoY).

(Fitria Dwi Astuti )