Ratusan Warga Bojonegoro Beri Dukungan ke Ganjar-Mahfud di Sela Bazar Murah

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar menggelar "Bazar Murah Ganjar Mahfud," di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ratusan warga sangat antusias menyambut adanya bazar tersebut, yang diselenggarakan pada Minggu 26 November 2023.

Dengan penuh semangat, mereka juga menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sahabat Ganjar menyediakan ratusan paket sembako dengan harga terjangkau untuk didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Respons positif pun terlihat dari warga, menandakan bazar tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga membantu perekonomian mereka.

Dalam suasana yang penuh semangat, beberapa warga juga menyampaikan pandangan mereka.

"Kami mendukung Ganjar-Mahfud karena melalui kegiatan ini, mereka memperlihatkan kepedulian terhadap rakyat kecil. Bantuan dan kesempatan mendapatkan barang murah sangat membantu kami yang berada di lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah," ucap Elia dalam keterangannya.

Hendry Agustin Eka Putriani selaku Ketua DPC Sahabat Ganjar, menyampaikan, dengan adanya dukungan besar dari warga Bojonegoro ini menandakan bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.

"Kami meyakini, dengan kepemimpinan keduanya, akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Indonesia," ujar Eka.