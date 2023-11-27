Ratusan Warga Sukabumi Deklarasi Dukungan untuk Ganjar-Mahfud MD

SUKABUMI - Ratusan warga di Sukabumi yang tergabung dalam Baraya Sukabumi menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pemilu 2024.

Ketua Baraya Sukabumi Simin A Wibowo mengatakan, dukungan awalnya berasal dari komunitas di lingkungan warga. Kemudian sepakat untuk bersama-sama mendeklarasikan dukungan Ganjar-Mahfud.

“Awalnya kebetulan ada suara-suara di berbagai komunitas warga, akhirnya setelah ngobrol panjang kita sepakat deklarasi mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” tutur Simin, di Hotel Augusta, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Simin menyebut, ada banyak alasan warga di Sukabumi akhirnya mendeklarasikan Ganjar-Mahfud MD, seperti memiliki kredibilitas hingga rekam jejak yang baik.

“Semua Capres tentunya baik, hanya yang lebih baik menurut saya Pak Ganjar. Beliau sudah jelas kredibilitasnya, kemudian dengan majunya Pak Mahfud menambah keyakinan kami memilih pasangan tersebut,” ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )