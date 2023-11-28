HIMA IPB Dukung Kementan Optimalkan Lahan Rawa Jadi Lahan Produktif

BOGOR - Puluhan Mahasiswa IPB lintas jurusan mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan produktif. Hal tersebut disampaikan Rafid, Ketua Himpunan Mahasiswa-Hima IPB saat menggelar koordinasi dengan Biro Humas Kementan di Jalan Sancang, Kota Bogor, Jawa Barat.

"Mahasiswa siap terlibat dalam pembangunan pertanian masa depan yang lebih gemilang dan cemerlang," ujar Galih Surya Aditama dari Himpunan Mahasiswa Vokasi Agronomi, Selasa (28/11/2023).

Galih mengatakan, sektor pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman sudah di jalan yang benar di mana jutaan lahan rawa disulap menjadi lahan produktif. Amran juga dinilai berhasil dalam menjadikan teknologi mekanisasi sebagai basis utama peningkatan produktivitas.

"Teknologi dan produksi di tangan Menteri Amran sudah oke. Saya mendukung dengan apa yang dilakukan saat ini, yaitu mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan produktif," kata mahasiswa jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian ini.

Sementara itu, Rafid Habibi dari Himpunan Mahasiswa Vokasi RPL IPB menyayangkan masih adanya alih fungsi lahan di beberapa daerah. Padahal alih fungsi lahan sudah diatur dengan UU 41 Tahun 2009 tentang alih fungsi lahan.