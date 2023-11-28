Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

HIMA IPB Dukung Kementan Optimalkan Lahan Rawa Jadi Lahan Produktif

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:41 WIB
HIMA IPB Dukung Kementan Optimalkan Lahan Rawa Jadi Lahan Produktif
foto: Istimewa
A
A
A

BOGOR - Puluhan Mahasiswa IPB lintas jurusan mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan produktif. Hal tersebut disampaikan Rafid, Ketua Himpunan Mahasiswa-Hima IPB saat menggelar koordinasi dengan Biro Humas Kementan di Jalan Sancang, Kota Bogor, Jawa Barat.

"Mahasiswa siap terlibat dalam pembangunan pertanian masa depan yang lebih gemilang dan cemerlang," ujar Galih Surya Aditama dari Himpunan Mahasiswa Vokasi Agronomi, Selasa (28/11/2023).

Galih mengatakan, sektor pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman sudah di jalan yang benar di mana jutaan lahan rawa disulap menjadi lahan produktif. Amran juga dinilai berhasil dalam menjadikan teknologi mekanisasi sebagai basis utama peningkatan produktivitas.

"Teknologi dan produksi di tangan Menteri Amran sudah oke. Saya mendukung dengan apa yang dilakukan saat ini, yaitu mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan produktif," kata mahasiswa jurusan Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian ini.

Sementara itu, Rafid Habibi dari Himpunan Mahasiswa Vokasi RPL IPB menyayangkan masih adanya alih fungsi lahan di beberapa daerah. Padahal alih fungsi lahan sudah diatur dengan UU 41 Tahun 2009 tentang alih fungsi lahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189100//gubernur_sumatra_utara_bobby_nasution-FctV_large.jpg
Gubernur Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3189084//pt_pelindo_terminal_petikemas-RBel_large.jpg
Pelindo Petikemas Optimistis Capai Target 2025, Arus Peti Kemas Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement