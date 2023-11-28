Ikut Masak Kuah Beulangong, Mahfud MD: Ibarat Indonesia, Beragam namun Tetap Satu

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menggelar kampanye pertamanya di ujung paling barat Indonesia yakni di Pulau Sabang. Tepatnya di Taman Pasi Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023).

Ada momen unik di sela-sela kampanye tersebut, yaitu Mahfud MD ikut memasak kuah beulangong dengan mengaduk masakan khas Aceh itu.

Mahfud pun mengibaratkan bahwan masakan Aceh sejenis gulai itu seperti Indonesia yang beragam dan tetap satu dalam satu wadah persatuan. Diketahui, bahan baku kuah beulangong adalah daging kambing dan nangka muda yang dimasak dalam belanga, serta disertai potongan pisang kepok, dan ditambah cabai kering, kelapa gongseng, kayu manis, dan bumbu lainnya.