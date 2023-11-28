Gen Z di Sabang Nilai Mahfud MD Sosok Sholeh dan Inspiratif

Gen Z di Sabang nilai Mahfud MD sebagai sosok sholeh dan inspiratif. (MPI/Rifqi Herjoko)

SABANG - Kaum milenial dan gen Z di Sabang, Aceh, menilai calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, sebagai sosok yang sholeh dan inspiratif.

"Pak Mahfud sosok yang baik, sholeh, dan Insya Allah bertanggung jawab," ujar Uti, salah satu anak muda Sabang, Selasa (28/11/2023).

"(Mahfud MD) sosok yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak informasi untuk kami generasi muda," ujar anak muda Sabang lain, Kia.

Anak-anak muda Sabang yang merupakan generasi millenial dan Gen Z berkesempatan ngopi bareng Mahfud MD, Selasa (28/11/2023). Kegiatan itu berlangsung di sebuah warung kopi dekat Puskesmas Jaboi.

Puluhan anak muda antusias hadir di sana untuk berdiskusi langsung dengan pria yang juga merupakan Menko Polhukam itu. Pada kesempatan itu, Mahfud MD menyelipkan pesan untuk anak muda agar bisa sukses. Dia mengingatkan agar anak muda bekerja keras dan tidak mudah menyerah mengejar mimpinya.

"Semua bisa sukses asal bekerja sungguh-sungguh. Jangan terjebak kehidupan hedonis," ujar Mahfud kepada anak muda Sabang.

"Jangan sampai lupa bahwa yang akan ngurus Indonesia ke depan adalah adik-adik," sambungnya kemudian.