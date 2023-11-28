Tingkatkan Ekonomi Kreatif, Relawan Ganjar Beri Pelatihan untuk Emak-Emak di Kalteng

KAPUAS - Sukarelawan Srikandi Ganjar mengadakan lagi kegiatan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Kali ini, para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mengadakan pelatihan menganyam bersama warga di Kalimantan Tengah.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalteng, Refa Asmianur mengatakan, kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan ibu-ibu. Adapun pelatihan tersebut diadakan di Desa Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (28/11/2023).

"Srikandi Ganjar Kalteng mengadakan agenda “Belajar Mandare Bersama Ibu Ibu Muda Desa Anjir Kalampan"," ujar Refa dalam keterangannya.

Dia menyebut kegiatan itu terinspirasi dengan sosok Ganjar Pranowo yang sangat mendukung perempuan apalagi dalam kerajinan tangan.