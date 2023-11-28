Advertisement
HOME NEWS JATENG

Konsolidasi Relawan di Kebumen, Kris Tjantra Yakin Ganjar-Mahfud Menang 80 Persen

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:49 WIB
Konsolidasi Relawan di Kebumen, Kris Tjantra Yakin Ganjar-Mahfud Menang 80 Persen
Konsolidasi Relawan Ganjar di Kebumen/ist
KEBUMEN - Ketua Umum Nasional Ganjarsit Kris Tjandra, menghadiri silaturahmi dan konsolidasi relawan Ganjarist dan masyarakat Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, dia menargetkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih kemenangan mutlak 80 persen di Kebumen pada Pilpres 2024 mendatang.

"Kita mengajak para relawan Ganjarist Kebumen untuk mendorong orang baik yaitu Ganjar-Mahfud agar bisa menang menjadi Presiden, untuk melanjutkan program yang belum sempurna demi Indonesia lebih maju lagi,”ujarnya, Selasa (28/11/2023).

“Saat ini secara nasional sudah ada sekitar 13 ribu relawan Ganjarsit, dan untuk Kebumen saya targetkan bisa menang 70 hingga 80 persen,” lanjut Kris.

Dihadapan ratusan relawan dan masyarakat yang berasal dari berbagai kecamatan di Kebumen tersebut, dia optimis pasangan Ganjar-Mahfud dapat meraih kemenangan dan menjadi memimpin Indonesia yang memiliki komposisi lengkap diantara keduanya.

“Kita optimis, bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud bisa memenangkan Pilpres 2024, dan menjadi presiden,"ujarnya.

"Karena pasangan ini adalah pasangan yang memiliki komposisi lengkap dalam memimpin Indonesia, keduanya adalah orang baik, tentu semua sudah bisa melihat sepak terjang ke belakang semua capres,” tambahnya.

