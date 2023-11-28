Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Sayang Jember

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |16:05 WIB
Mahfud MD Sayang Jember
Mahfud MD sayang Jember/Foto: Instagram




JEMBER – Calon Wakil Presiden RI, Mahfud MD, mendapat sambutan meriah pada ‘Sholawat Kebangsaan: Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera’ di Jember Edu Garden, Jawa Timur, Minggu (26/11/2023). Jember memiliki arti spesial bagi Mahfud MD karena sang istri merupakan kelahiran kabupaten yang terletak di Jawa Timur tersebut.

“Pada ‘Sholawat Kebangsaan Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera’ di Jember Edu Garden, Jawa Timur, saya sampaikan Pak Prof Dr Mahfud MD ini pendekar hukum, dan beliau ini sayang sama Jember. Kenapa? Karena beliau ini istrinya Ibu Zaizatoen Nihajati, lahirnya di Jember,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya.

Sholawat Kebangsaan dihadiri lebih dari 50.000 masyarakat dan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) khatam Alquran oleh 750 qori.

HT mengapresiasi antusiasme masyarakat. Dia menyebutkan bahwa acara ini merupakan salah satu cara mempersatukan warga.

“Bersama Cawapres RI Prof Dr Mahfud MD pada Sholawat Kebangsaan "Gema Quran dan Sholawat Untuk Indonesia Sejahtera" di Jember Edu Garden, Jawa Timur,” paparnya.

Sementara itu, Mahfud MD mengaku bangga atas terselenggaranya Sholawat Kebangsaan Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera dengan khusyuk di Jember. “Ini untuk kesejukan batin kita, bersatu lintas partai, lintas golongan, lintas sekte dan sebagainya. Semua bersatu,” kata Mahfud.

Halaman:
1 2
      
