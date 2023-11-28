Videotron Ganjar-Mahfud MD Diputar di Medan Jadi Perhatian Warga

MEDAN - Videotron pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pusat perhatian warga saat diputar di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/11/2023).

Videotron yang diputar diinti Kota Medan itu berada di Jalan Gatot Subroto, Simpang Bundaran SIB. Tampak terpampang video Ganjar Mahfud dengan slogan "Gerak Cepat Indonesia Lebih Baik".

Dalam video berdurasi satu menit tersebut terlihat wajah Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD.

Pemasangan videotron di Ibu Kota Sumatera ini dinilai cukup efektif dalam masa kampanye Pilpres 2024.

(Fakhrizal Fakhri )