Kerjasama Pertamina Patra Niaga dan PetroChina, Pasok Smooth Fluid untuk Pengeboran Blok Jabung

Jakarta- PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kerjasama Penggunaan Produk Smooth Fluid (SF) dengan PetroChina International Jabung Ltd, yang merupakan perusahaan milik negara atau China National Petroleum Corporation (CNPC) yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas), dan saat ini mengelola Wilayah Kerja (WK) Blok Jabung di Provinsi Jambi.

Smooth Fluid adalah salah satu produk Petrokimia yang diproduksi oleh kilang-kilang Pertamina yakni Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, dan Refinery Unit IV Cilacap, dan Refinery Unit V Balikpapan.

Cairan fluida yang berbasis hydrocarbon ini digunakan dalam kegiatan pengeboran di hulu migas, dimana memiliki kandungan aromatik dan sulfur yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan, terbukti aman, serta dapat meningkatkan efektivitas waktu dalam kegiatan pengeboran.

“Pertamina Patra Niaga memasarkan produk Smooth Fluid untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. Produk SF ini digunakan sebagai bahan dasar campuran dalam oil base mud atau lumpur pengeboran berbasis minyak, untuk kegiatan pengeboran onshore maupun offshore, di wilayah kerja KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama),” kata Direktur Pemasaran Pusat & Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya.

Penyaluran produk SF-05 untuk PetroChina akan dilakukan di bulan Desember 2023 dengan total 1.600 bbl (barrel). Melalui kerjasama ini, Maya menambahkan, Pertamina Patra Niaga turut berupaya mendorong terciptanya peningkatan ekonomi nasional melalui pengembangan produk dalam negeri untuk kegiatan operasional hulu migas di Indonesia.