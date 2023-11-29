Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bea Cukai Langsa Cegah Penyelundupan 180 Karton Rokok Ilegal dalam Truk

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:42 WIB
Bea Cukai Langsa Cegah Penyelundupan 180 Karton Rokok Ilegal dalam Truk
Bea Cukai Langsa cegah penyeludupan 180 karton rokok ilegal dalam truk (Foto: Dok Bea Cukai)
JAKARTA-Bea Cukai Langsa melakukan penindakan terhadap upaya penyelundupan 180 karton rokok ilegal. Rokok ilegal dimuat dalam sebuah truk saat melintas di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Kamis, (16/11/2023).

Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (23/11/2023), Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, Sulaiman mengatakan bahwa dalam penindakan ini pihaknya menyita sebanyak 180 karton berisi 1.884.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos. Dari seluruh barang yang disita, diperkirakan penindakan ini mampu mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp1.694.103.180.

“Selain rokok, kami juga mengamankan 1 unit truk dan 2 orang pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

Saat ini kasus tersebut sedang dalam tahap proses penyidikan. Para pelaku diduga melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Semoga penindakan ini mampu mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh. Melalui konferensi pers ini kami juga berupaya menjaga kerja sama baik antara Bea Cukai dengan media massa, sehingga lebih lanjut dapat menjadi sarana untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu mencegah peredaran barang ilegal,” tutur Sulaiman.

(Fitria Dwi Astuti )

      
