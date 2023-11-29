Tertembak di Kaki, Pasukan Israel Tangkap Pria yang Terluka di Ambulans di Tepi Barat

TEPI BARAT – Juru bicara Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) Jenin Mahmoud Al-Saadi mengatakan kepada CNN pada Selasa (28/11/2023), seorang pria berusia 20-an yang terluka dibawa keluar dari ambulans dan ditangkap oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Al-Saadi mengatakan pria itu tertembak di kaki dan ditangkap ketika paramedis berusaha membawanya ke Rumah Sakit Pemerintah Jenin.

Tim layanan medis darurat PRCS yang menangani pria yang terluka juga ditahan selama sekitar satu jam di depan rumah sakit.

“Militer Israel menghentikan ambulans selama sekitar satu jam di depan rumah sakit sebelum membawa orang yang terluka itu pergi dengan ambulans militer Israel. Penahanan tersebut mencegah “mereka memindahkan luka tembak di kaki ke rumah sakit,” terangnya.

“Militer Israel telah mengepung ketiga rumah sakit besar di Jenin: Rumah Sakit Pemerintah Jenin, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Al-Razi dan memeriksa setiap ambulans yang pergi ke atau dari rumah sakit tersebut,” lanjutnya.

“Kami telah mengevakuasi tiga orang yang terluka akibat tembakan ke rumah sakit malam ini dan situasinya sangat sulit dengan adanya tembakan hebat dan bentrokan serta kami dapat mendengar ledakan dari kejauhan,” ujarnya.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak akan mengomentari aktivitas militer yang sedang berlangsung di wilayah tersebut namun diperkirakan akan terus berlanjut dalam semalam.