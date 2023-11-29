Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tertembak di Kaki, Pasukan Israel Tangkap Pria yang Terluka di Ambulans di Tepi Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:01 WIB
Tertembak di Kaki, Pasukan Israel Tangkap Pria yang Terluka di Ambulans di Tepi Barat
Pasukan Israel tangkap pria yang terluka di ambulans di Tepi Barat (Foto: Middle East Monitor)
A
A
A

TEPI BARAT – Juru bicara Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) Jenin Mahmoud Al-Saadi mengatakan kepada CNN pada Selasa (28/11/2023), seorang pria berusia 20-an yang terluka dibawa keluar dari ambulans dan ditangkap oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Al-Saadi mengatakan pria itu tertembak di kaki dan ditangkap ketika paramedis berusaha membawanya ke Rumah Sakit Pemerintah Jenin.

Tim layanan medis darurat PRCS yang menangani pria yang terluka juga ditahan selama sekitar satu jam di depan rumah sakit.

“Militer Israel menghentikan ambulans selama sekitar satu jam di depan rumah sakit sebelum membawa orang yang terluka itu pergi dengan ambulans militer Israel. Penahanan tersebut mencegah “mereka memindahkan luka tembak di kaki ke rumah sakit,” terangnya.

“Militer Israel telah mengepung ketiga rumah sakit besar di Jenin: Rumah Sakit Pemerintah Jenin, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Al-Razi dan memeriksa setiap ambulans yang pergi ke atau dari rumah sakit tersebut,” lanjutnya.

“Kami telah mengevakuasi tiga orang yang terluka akibat tembakan ke rumah sakit malam ini dan situasinya sangat sulit dengan adanya tembakan hebat dan bentrokan serta kami dapat mendengar ledakan dari kejauhan,” ujarnya.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak akan mengomentari aktivitas militer yang sedang berlangsung di wilayah tersebut namun diperkirakan akan terus berlanjut dalam semalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement