Ulama dan Ribuan Warga Rembang Ikuti Nusantara Bersholawat Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA — Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Sahabat Ganjar Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menggelar Nusantara Bersholawat dengan tema "Ganjar-Mahfud Presiden dan Wakil Presiden 2024" pada Selasa 28 November 2023 malam.

Para ulama terkemuka, termasuk Gus Idror Maimoen Zubair, Habib Ali Zainal Abidin, KH Nawawi Suyuti Kholil, Gus Mustofa Bisri, Habib Abdurrahman Al Athos, dan lainnya, turut serta dalam acara Nusantara Bersholawat ini.

Penampilan merdu dari hadroh Habib Ali Zainal Baidin Jepara mengawali sholawat akbar. Dengan penuh semangat, ribuan masyarakat Rembang, bersama para ulama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars NU Yalal Waton.

Dalam sambutannya, Mbah Nawawi Suyuti Kholil menegaskan bahwa Nusantara Bersholawat memberikan kesempatan baik untuk bersama-sama berdoa agar pemilu berlangsung dengan aman dan damai.

Ia juga berdoa agar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kita enggak berkampanye politik, tapi berkampaye dalam hal baik. Saya berdoa Pak Ganjar dan Mahfud menjadi presiden tapi ini bukan kampanye tapi berdoa secara pribadi Semoga Allah meridhoi doa kita dan semoga Pemilu aman damai Ganjar mahfud menang," ujar Mbah Nawawi Suyuti Kholil dalam sambutanya, seperti dikutip.

Acara mencapai puncaknya dengan tausiyah yang penuh makna dari KH. Nawawi Suyuti Kholil dan Gus Idror Maimoen Zubair, menyampaikan pesan-pesan inspiratif dan harapan akan masa depan yang lebih cerah.

Habib Ali Zainal Abidin memimpin istigosah dan Sholawat, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Rembang bersama para ulama dengan khidmat dan kebahagiaan mengikuti bersholawat.