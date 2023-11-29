Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ulama dan Ribuan Warga Rembang Ikuti Nusantara Bersholawat Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:29 WIB
Ulama dan Ribuan Warga Rembang Ikuti Nusantara Bersholawat Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Nusantara Bersholawat di Rembang, Jawa Tengah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Sahabat Ganjar Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menggelar Nusantara Bersholawat dengan tema "Ganjar-Mahfud Presiden dan Wakil Presiden 2024" pada Selasa 28 November 2023 malam. 

Para ulama terkemuka, termasuk Gus Idror Maimoen Zubair, Habib Ali Zainal Abidin, KH Nawawi Suyuti Kholil, Gus Mustofa Bisri, Habib Abdurrahman Al Athos, dan lainnya, turut serta dalam acara Nusantara Bersholawat ini.

Penampilan merdu dari hadroh Habib Ali Zainal Baidin Jepara mengawali sholawat akbar. Dengan penuh semangat, ribuan masyarakat Rembang, bersama para ulama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars NU Yalal Waton.

Dalam sambutannya, Mbah Nawawi Suyuti Kholil menegaskan bahwa Nusantara Bersholawat memberikan kesempatan baik untuk bersama-sama berdoa agar pemilu berlangsung dengan aman dan damai.

Ia juga berdoa agar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Kita enggak berkampanye politik, tapi berkampaye dalam hal baik. Saya berdoa Pak Ganjar dan Mahfud menjadi presiden tapi ini bukan kampanye tapi berdoa secara pribadi Semoga Allah meridhoi doa kita dan semoga Pemilu aman damai Ganjar mahfud menang," ujar Mbah Nawawi Suyuti Kholil dalam sambutanya, seperti dikutip.

Acara mencapai puncaknya dengan tausiyah yang penuh makna dari KH. Nawawi Suyuti Kholil dan Gus Idror Maimoen Zubair, menyampaikan pesan-pesan inspiratif dan harapan akan masa depan yang lebih cerah.

Habib Ali Zainal Abidin memimpin istigosah dan Sholawat, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Rembang bersama para ulama dengan khidmat dan kebahagiaan mengikuti bersholawat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement